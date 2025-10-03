خانه تاریخی مستوفی شوشتر در راستای احیای آیین‌ها و مشاغل سنتی، میزبان جشنواره عرقیجات سنتی با حضور فعالان میراث‌فرهنگی، هنرمندان و شهروندان علاقه‌مند شد که فرصتی برای بازشناسی هویت تاریخی و تقویت پیوند جامعه با میراث ملموس و ناملموس این دیار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهره‌بردار خانه تاریخی مستوفی شوشتر درخصوص اهداف کلان این جشنواره گفت: دو رویکرد اصلی در برگزاری چنین رویداد‌هایی دنبال می‌ شود که شامل ایجاد نشاط اجتماعی از طریق گردهمایی خانواده‌ها در فضایی فرهنگی و صمیمی و تقویت پیوند جامعه با میراث ملموس و ناملموس، از جمله صنایع‌دستی، ادبیات، سبک زندگی و بنا‌های تاریخی می شود.

علیرضا صدر با تأکید بر پیشینه دیرینه صنعت عرق‌گیری در شوشتر افزود: عرقیجات سنتی از دیرباز بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم این شهر بوده است؛ چه در مصارف درمانی و پذیرایی و چه در تجارت و آیین‌های اجتماعی. این صنعت علاوه بر کارکرد‌های روزمره، به بخشی از هویت فرهنگی مردم شوشتر بدل شده است که حتی در نسب‌شناسی خانوادگی نیز قابل ردیابی است. جشنواره عرقیجات ضمن معرفی این میراث ارزشمند، بستری برای توسعه گردشگری و رونق مشاغل سنتی فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به نقش خانه‌های تاریخی در بازآفرینی هویت شهری و جذب گردشگر گفت : این اماکن ظرفیت آن را دارند که به تریبونی برای معرفی محصولات بومی و تعامل فرهنگی با جامعه هدف تبدیل شوند. برگزاری جشنواره‌ها در چنین فضا‌هایی به‌منزله بازگشت به ریشه‌ها و بهره‌گیری دوباره از ظرفیت‌های فرهنگی نیاکان است.

بهره‌بردار خانه مستوفی صدر افزود : در طول یک سال گذشته، مجموعه مستوفی میزبان رویداد‌های متنوعی همچون جشنواره لبنیات محلی، آیین شب یلدا، جشنواره غذا‌های سنتی و معرفی شیرینی تاریخی "قُبیت" بوده است.

وی گفت : جشنواره عرقیجات نیز با همراهی بخش خصوصی، اساتید حوزه فرهنگ و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برگزار شد.

صدر با قدردانی از همراهی فعالان فرهنگی و نهاد‌های همکار، تأکید کرد: برگزاری این‌گونه رویداد‌ها را مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم و امیدواریم با استمرار آنها ، سهمی مؤثر در صیانت و احیای میراث‌فرهنگی شوشتر ایفا کنیم.

خانه مستوفی میراث ارزشمند تاریخی کشورمان بشمار می رود و این خانه تاریخی بخشی از مجموعه ارزشمند مستوفی شوشتر است که از بخش های مختلف پل، حمام، مسجد و خانه تشکیل شده است. قدمت مجموعه مستوفی شوشتر ، به دوران قاجار باز می گردد.