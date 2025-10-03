به مناسبت روز سالمند، مراسمی با حضور فرماندار در بهزیستی میاندوآب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت روز سالمند، مراسمی با حضور فرماندار در بهزیستی میاندوآب برگزار شد

در این آیین از جایگاه ارزشمند سالمندان به عنوان گذشته‌های پرافتخار و سرمایه‌های اجتماعی یاد شد

فرماندار میاندوآب در سخنانی تأکید کرد: سالمندان چراغ راه نسل‌های آینده هستند.

وی افزود: تکریم سالمندان وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است که همه باید به آن توجه داشته باشند.

تیموری افزود: تکریم سالمندان یادآور این حقیقت است که آنان حافظان فرهنگ و هویت جامعه هستند.

در این مراسم از چند تن از سالمندان میاندوآب با اهدای شاخه گل قدردانی شد.

این اقدام نمادین نشانه احترام به سال‌ها تلاش و تجربه این قشر فرهیخته جامعه است.