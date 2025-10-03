وحدت، پیشرفت و اقتدار ملی محور خطبههای امامان جمعه
ائمه جمعه شهرستانهای استان در خطبههای نماز جمعه این هفته بر اتحاد ملی، اهمیت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، و همچنین نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت بر لزوم مشارکت مردم و همکاری مسئولان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان در خطبههای نماز این شهر گفت: دشمنان با همه تلاشها ناکام ماندهاند و با هدایتهای مقام معظم رهبری و اتحاد مردم، نظام اسلامی مسیر پیشرفت خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) آن بانو را الگویی برای علم، معنویت و حجاب برشمرد.
حجتالاسلام حسینی مجد امام جمعه ایوان در خطبههای نماز این شهر گفت: دشمن با جنگ روانی و تحریمها تلاش دارد مردم را مأیوس کند، اما ملت ایران با بصیرت این توطئهها را خنثی میکند.
وی افزود: عضویت ایران در سازمانهای اقتصادی بزرگ، مسیر پیشرفت و آبادانی کشور را هموار کرده است.
حجتالاسلام فرهادزاده امام جمعه بدره در خطبههای نماز این شهر گفت: نیروی انتظامی خط مقدم برقراری امنیت و آرامش در جامعه است و خدمات آنها شایسته قدردانی است.
وی افزود: ملت ایران همواره پشتیبان این نیروهای جانبرکف بوده و حمایت مردم و مسئولان، پشتوانهای قوی برای حفظ امنیت کشور است.
حجتالاسلام جلالی امام جمعه موقت چوار در خطبههای نماز این شهر گفت: جنایتهای رژیم صهیونیستی خشم جهانیان را برانگیخته است.
وی افزود: ملت ایران با بصیرت، همواره حامی مظلومان عالم بوده و حمایت از جوانان و اشتغال آنان، حرکت کشور به سوی پیشرفت را شتاب میبخشد.
حجتالاسلام امرایی امام جمعه درهشهر در خطبههای نماز این شهر گفت: مدیریت هوشمند مسئولان، آرامش و رفاه مردم را تضمین میکند و از نوسانات غیرضروری در بازار جلوگیری مینماید.
وی افزود: با همکاری مردم و دستگاهها، میتوان ظرفیتهای داخلی را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت خانوادهها بهکار گرفت.
حجتالاسلام موسوی امام جمعه دهلران در خطبههای نماز این شهر گفت: جنایت رژیم صهیونیستی علیه کاروان صلح «صمود» چهره واقعی آن را آشکار کرد.
وی افزود: ملتهای آزاده جهان در کنار مردم فلسطین ایستادهاند و مقاومت ملتها آینده روشن منطقه را تضمین میکند.
حجتالاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبههای نماز این شهر گفت: مشارکت و همدلی مردم سیروان در مناسبتهای مختلف، ارزشهای انقلاب اسلامی را ارج مینهد.
وی افزود: نمونه بارز این مشارکت، ساخت مسجد سیروانیهای مقیم تهران در شهر ری است که وفاق و فعالیتهای فرهنگی مردم را نشان میدهد.
حجتالاسلام فریادی امام جمعه چرداول در خطبههای نماز شهر سرابله گفت: فعالیت مستمر نانواییها نقش مهمی در رفاه مردم دارد و انتظار میرود خدمات روزانه به بهترین شکل ارائه شود.
وی افزود: در هفته فراجا، تأمین امنیت و آرامش جامعه نشانگر اهتمام نیروی انتظامی در حمایت از حقوق مردم است.
حجتالاسلام امینی امام جمعه مهران در خطبههای نماز این شهر گفت: کاروان «صمود» نماد استقامت ملتها در برابر استکبار است و امروز عدالت و ظلم بیش از پیش آشکار شده است.
وی در ادامه با اشاره به هفته فراجا افزود: نیروی انتظامی با اقتدار و مدیریت جهادی، حافظ دین، عزت و کرامت جامعه است.