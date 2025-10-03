به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تولیدکنندگان سفال، سرامیک، کنتور‌های هوشمند و اتصالات آبیاری شهرستان بهار، مهمترین مشکلات تولید و صادرات محصولات خود را با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشتند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از برنامه ریزی برای رفع این مشکلات و همچنین سرمایه گذاری در غار علیصدر کبودراهنگ خبر داد.

سید شمس الدین حسینی، همچنین از بازبینی برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور در آبان امسال برای رفع بخش قابل توجهی از کاستی‌های این برنامه در اجرا خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم برای تصویب قوانینی به ویژه در حوزه تامین مالی برای سرمایه گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاری گام برداریم.