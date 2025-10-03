در مسابقات جهانی پارادومیدانی دهلی نو، ورزشکارانی با اراده‌ای شگفت‌انگیز مسیر مسابقه را طی کردند و نشان دادند محدودیت‌ها تنها در ذهن وجود دارند.

در مسابقات جهانی پارادومیدانی دهلی نو، صحنه‌هایی رقم خورد که تعریف تازه‌ای از توانایی به جهان نشان داد. دوندگانی که پا نداشتند، با پروتز‌ها در پیست دویدند؛ نابینایانی که چشم‌هایشان خاموش بود، با تکیه بر گوش و ریتم قدم‌های راهنما، مسیر را فتح کردند؛ ورزشکارانی که دست نداشتند، باز هم پرتاب کردند و رکورد زدند.

اینجا قهرمانی فقط به مدال طلا و نقره محدود نمی‌شود؛ اینجا هر قدم، هر پرتاب و هر جهش، روایت غلبه انسان بر جسم خسته و محدود است. آنان نشان دادند که محدودیت، بیش از آنکه در بدن باشد، در ذهن شکل می‌گیرد؛ و وقتی اراده‌ای برای رسیدن هست، بدن راهی برای ادامه پیدا می‌کند.

مسابقات جهانی پارادومیدانی نه فقط میدان رقابت، که آینه‌ای از اراده انسانی بود؛ اراده‌ای که به جهان یادآوری می‌کند: مرز‌ها را ذهن ترسیم می‌کند، اما حقیقت را اراده می‌نویسد.

تا ظهر امروز تیم ملی پارادومیدانی کشورمان در بین ۱۰۴ کشور با کسب چهار طلا، دو نقره و چهار برنز در رده دهم جهان قراردارد. در صورت کسب یک نشان طلای دیگر می‌توان به قرار گرفتن ایران در جمع سه کشور برتر مسابقات جهانی امیدوار بود.