امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۷/۱۱

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۱- ۱۷:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
اینترنت افغانستان قطع شد دلار تلگرامی تهران خوابید!
اینترنت افغانستان قطع شد دلار تلگرامی تهران خوابید!
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۱۰
خبرهای مرتبط

افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در آبادان و خرمشهر

کاهش محسوس دمای هوا در خراسان جنوبی

وزش باد شدید در خراسان رضوی

تداوم بارش های پراکنده تا صبح یکشنبه در گلستان

ادامه شرایط پایدار جوی در استان کرمانشاه

کمینه و بیشینه دمای یازدهم مهر ماه در سمنان

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 