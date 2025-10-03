پخش زنده
امام جمعه فومن گفت: ملت ایران در همه برههها ثابت کرده همواره پشتیبان ولایت فقیه است و در مقابل همه تهدیدات ایستادگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیماگیلان؛ امام جمعه فومن در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: دشمن با ابزارهایی همچون مکانیزم ماشه به دنبال تسلیم ملت ایران است، اما مردم انقلابی کشورمان هرگز زیر بار زورگوییهای استکبار نخواهند رفت.
حجتالاسلام والمسلمین داوودی با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا افزود: ملت ایران با پیروی از ولایت و رهبری همواره در برابر فشارهای استکبار ایستادگی کرده است.
امام جمعه فومن با اشاره به حرکت کاروان صمود برای کمک به مردم غزه، اقدام اسراییل در جلوگیری از ورود کمکهای این کاروان به غزه را محکوم کرد و گفت: ملتهای آزاده جهان امروز، به جنایتهای اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار پی بردهاند و در اعتراض به این جنایات به خیابانها میآیند و تظاهرات میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین داوودی در بخش دیگری از خطبه ها، با اشاره به هفته گردشگری، خواستار توجه جدی مسئولان به زیرساختهای این حوزه در شهرستان فومن شد و در ادامه از تلاشها و فداکاریهای نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت پایدار قدردانی کرد.