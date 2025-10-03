به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزین با بیان این مطلب افزود: تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه می‌شود. به دنبال این هستیم تا برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته درباره عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته تاکید کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود. اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما آنرا تدریجی و مدیریت شده انجام می‌دهیم تا آثار تورمی آنرا مدیریت کنیم.