در نشست شورای مدیران مخابرات منطقه آذربایجان غربی، اولویتهای کلانی از جمله توسعه خدمات FTTH، اجرای پروژه SWAP در ارومیه و وصول مطالبات معوق (لاوصولی) مورد بررسی قرارگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شورای مدیران مخابرات منطقه آذربایجان غربی با حضور روسای شهرستانهای تابعه و با محوریت بررسی تعهدات در حوزه دایری سرویسهای پهنباند و توسعه فیبر نوری برگزار شد.
در این نشست، بهمن اسمعیلزاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، با تشریح اهداف و مأموریتهای کلیدی، بر چند اولویت مهم تأکید کرد.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، مهمترین اهداف این منطقه را شامل نگهداری ارتباطات سیار، تعهدات دایری FTTH، اکسپایر، طرحهای اختصاصی و بهویژه اجرای پروژه SWAP در شهرستان ارومیه و سایر شهرستانها عنوان نمود.
وی از همه مدیران خواست تا این اولویتها را در صدر برنامههای کاری خود قرار دهند و افزود: باید با تمام توان در راستای اهداف مهم مخابرات منطقه آذربایجان غربی قدم برداریم.
وی در ادامه، بهرهبرداری از طرحهای فیبر اختصاصی را از دیگر موضوعات حیاتی برشمرد و خطاب به مدیران تصریح کرد: باید این پروژه به سرانجام برسد و برای سازمانهای متقاضی از تمام توان استفاده نمایید.
اسمعیل زاده همچنین موضوع وصول مطالبات معوق (لاوصولی) را یکی از محورهای اصلی این جلسه دانست و بر لزوم ورود قاطع و قدرتمند به این حوزه تأکید کرد.
در پایان این نشست، مواردی که نیاز به تصویب و اجرا توسط شورای مدیران داشت، مورد بررسی نهایی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.