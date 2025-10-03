همزمان با هفته گردشگری، قلعه تاریخی حسن‌آباد سنندج با مشارکت فعال شهروندان و در راستای حفظ و صیانت از میراث‌فرهنگی و پاسداشت محیط‌زیست پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان امروز در حاشیه برنامه گردهمایی مسئولانه شهروندان برای پاکسازی محیط گفت: این پویش مردمی بخشی از مجموعه فعالیت‌های هفته گردشگری در سنندج بود که با هدف ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه، حفظ میراث تاریخی و ایجاد انگیزه برای مشارکت اجتماعی باحضور جمعی از فعالان محیط‌زیست، گروه‌های مردمی و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی برگزار شد.

پویا طالب‌نیا افزود : برگزاری چنین برنامه‌هایی، به‌ویژه در مکان‌های تاریخی مانند قلعه حسن‌آباد، موجب افزایش حس تعلق و علاقه مردم به میراث‌فرهنگی و محیط پیرامون آن می‌شود و نقش موثری در فرهنگ‌سازی عمومی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در کنار پاکسازی محیط، شرکت‌کنندگان با مروری کوتاه بر تاریخ قلعه حسن‌آباد، با ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این بنای مهم آشنا شدند، افزود: امیدواریم چنین پویش‌هایی با مشارکت گسترده‌تر در دیگر نقاط استان نیز ادامه یابد.