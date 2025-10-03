به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات تعمیر و رفع خرابی کابل فیبر نوری روستای کیله سیپان از توابع شهرستان پیرانشهر با موفقیت به پایان رسید و ارتباط قطع‌شده مشترکان این منطقه برقرار شد.

‌

بر اساس این گزارش، این خرابی که منجر به قطعی خدمات ارتباطی برای ساکنان روستا‌های کیله سیپان، گرداسه، شلیم جاران و سنجله» شده بود، با تعویض بخش آسیب‌دیده کابل و ایجاد مفصل جدید توسط اکیپ فنی واحد فیبر نوری پیرانشهر مرمت شد.

‌

در پی این اقدام، ارتباط کلیه مشترکان در روستا‌های مذکور به حالت عادی بازگشت.

‌

حاجی عباسی رئیس اداره مخابرات شهرستان پیرانشهر نیز در پایان این عملیات، از تلاش و پیگیری بی‌وقفه همکاران واحد فیبر نوری برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر خدمات پایدار ارتباطی به مشتریان قدردانی کرد.