در جلسه شورای اداری شهرستان ماکو، با حضور سرپرست معاونت سیاسی استاندار، با تقدیر از تلاش‌های رضا رضایی، سرپرست پیشین فرمانداری ماکو، «شهلا تاج‌فر» به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به آغاز فعالیت‌های عمرانی در استان به‌ویژه در حوزه راه‌ها گفت: در حالی که سال گذشته اعتبارات جاده‌های استان ۳۸ میلیارد تومان بود، امسال تنها برای جاده ارومیه ـ تبریز ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به روند مطلوب اجرای عملیات تعریض و بهسازی جاده ایواوغلو ـ بازرگان افزود: برای ۶۰ کیلومتر باقی‌مانده این مسیر، با تصویب هیأت دولت از ظرفیت منطقه آزاد ماکو نیز استفاده شده و بر اساس همین مصوبه، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

سرپرست معاونت سیاسی استاندار با بیان اینکه در شاخص‌های توسعه، استان جزو استان‌های انتهای جدول در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: با اتحاد بی‌نظیر و همراهی مدیران و مسئولان، زیرساخت‌های توسعه استان در حال تکمیل است.

وی تقویت تفکر و ذهن توسعه‌گرا را در کنار توسعه شاخص‌های استان ضروری دانست و گفت: با تغییر رویکرد‌ها و هدایت و راهبری استاندار محترم آذربایجان‌غربی، امروز این استان به کارگاه بزرگ راه‌سازی و اجرای طرح‌های عمرانی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام هاشمی، امام‌جمعه ماکو نیز در این جلسه، مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: این مسئولیت‌ها نعمتی برای جلب رضایت خداوند و خدمت به مردم است.

شهلا تاج‌فر، فرماندار جدید ماکو نیز در ادامه جلسه با اشاره به تلاش‌های مجموعه فرمانداری برای خدمت به مردم گفت: با همراهی نماینده مردم در مجلس، منطقه آزاد و همه دلسوزان نظام، برای رشد و توسعه بیش‌ازپیش شهرستان تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: در این مسیر از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان و مساعدت‌های استاندار محترم و همراهی اهالی شهرستان بهره خواهیم گرفت تا جایگاه واقعی ماکو تثبیت شود.

فرماندار جدید ماکو تأکید کرد: برای خدمت به مردم و یاری دولت، این مسئولیت را پذیرفته‌ام.

رضا رضایی، سرپرست پیشین فرمانداری ماکو نیز در سخنانی با قدردانی از همکاری اعضای شورای اداری، برای فرماندار جدید این شهرستان در ادامه مأموریت خود آرزوی موفقیت کرد.