در این بسته خبری فرازی از خطبه های نماز جمعه در شهرهای مختلف استان گلستان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجتالاسلام محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس گفت: آمریکا و همدستانش هیچ وقت به دنبال آرامش مردم ایران نبودن و با فعال کردن مکانیزم ماشه در پی ایجاد تشنج در کشورمان هستند.
آخوند نوری زاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس با اشاره به آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها گفت:مدارس در کنار آموزش علم، به آموزههای دینی و اخلاقی نیز جایگاه ویژهای بدهند که این امر به تربیت نسل آینده کمک میکند.
حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اشاره کرد و گفت: ناوگان کمکرسانی صمود به آبهای غزه وارد شده است و هدف آن ارسال کمکهای انساندوستانه به مردم مظلوم غزه میباشد و اسرائیل با حمله به این کار جنایت جنگی دیگری را رقم زده است.
حجتالاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با اشاره به هفته انتظامی گفت: اقتدار نیروهای امنیتی زمینهساز تأمین آرامش و امنیت عمومی در جامعه است از شهروندان خواست در مأموریتهای نیروهای انتظامی همکاری و حمایتگری داشته باشند.
مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر بر اهمیت اخلاق اسلامی ومسئولیتپذیری در شرایط کنونی کشور تأکید کرد وگفت: مردم ومسئولان باید در کنارهم وبامسئولیت پذیری به سوی ایران قوی حرکت کنند.
حجت الاسلام نادعلی رضا نژاد امام جمعه گالیکش با اشاره به سالروز طوفان الاقصی گفت: این حرکت اقدامی شجاعانه و روشنگر برای جهانیان بود، زیرا طوفان الاقصی پاسخی به سالها جنایات غاصبان رژیم صهیونیستی بود، در پایان نماز گزاران با فریاد مرگ بر اسرائیل ومرگ بر آمریکا انزجار وخشم خود را از این جنایتکاران اعلام کردند.
حجت الاسلام حاجیلری امام جمعه موقت بندرگز هم گفت: تنها راه مقابله با دشمن قوی شدن در همه ابعاد در کشور است و مهمترین اقدامی که امروز در کشور لازم است انجام شود این است که مدیران بر خدمات خودبیفزایند و مردم هم وحدت خود را حفظ و تقویت کنند.
حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی پیشگیری از ارتکاب جرائم ورفع آسیبهای فرهنگی و اجتماعی را وظیفه همه مسئولین و دستگاه های حاکم برشمرد وبر همکاری مردم برای رفع این مشکلات تاکید کرد.
حجتالاسلام قنبری، امام جمعه رامیان نیروی انتظامی را نماد اقتدار، ایمان و خدمت صادقانه دانست وگفت: فرزندان ملت در فراجا، با عمل به آرمانها و آموزههای دینی، تا پای جان برای حفظ امنیت، نظم و ارزشها ایستادهاند.
حجتالاسلام حسینی، امام جمعه آق قلا با تاکید بر اهمیت تقوا، گفت: تقوا تنها به ترک گناهان آشکار محدود نمیشود بلکه به سبک زندگی، زاویه نگاه انسان به دنیا و تعاملات اجتماعی نیز مرتبط است.
حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله گفت: رژیم صهیونیستی در دوره پسامدرن پایبند به هیچ چیزی نیست و اجازه نمیدهد غذا به دست مردم غزه برسد و بلوک مدعی غریب هم هیچ کاری نکرده و نمیکند.
آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله هم بر اهمیت نقش خانواده اشاره کرد وگفت: خانواده مقدسترین پاکترین پیوند است که خداوند متعال بین انسانها قرار داده است. زندگی زناشویی بر پایهی اعتماد و احترام متقابل پایدار و مستحکم میشود.
حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با اشاره به فرارسیدن روز نیروی انتظامی گفت: این نیروی خدوم با تقدیم ۱۳ هزار شهید و ۲۲ هزار جانباز به انقلاب اسلامی سهم بسزایی در تحکیم و استمرار نظام اسلامی ایران داشته است.
حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده نیروی انتظامی را یکی از اصلیترین ستونهای استوار تأمین امنیت دانستند و گفت: دشمن به دنبال تضعیف و تخریب نیروی انتظامی است تا اثرگزاریِ این نیرو را حذف کند همگان باید در تحقق جامعهی امن با نیروی خدوم انتظامی مشارکت کنند.
حجت الاسلام رضانیا امام جمعه موقت مزرعه کتول با اشاره به اینکه حمله اسرائیل به کاروان صمود یک اقدام تروریستی است بر ضرورت توجه مجامع بین المللی به این اقدامات و پیامدهای آن تأکید کرد.
حجت الاسلام بهرامی امام جمعه خان ببین هم گفت: بهترین الگو برای بانوان، حضرت فاطمه (س) و دختران ائمه اطهار (ص) هستند چرا که حضرت معصومه (س) در بعد عملی بی نظیر بود وبهترین الگوی برای بانوان است.
حجت الاسلام سمیعی امام جمعه فاضلآباد هم گفت: اگرچه موضوع مکانیزم ماشه چندان اثرات اقتصادی ندارد وبیشتر پیامد روانی دارد باید با روشن سازی ابعاد مختلف اهداف دشمن این پیامد را به حداقل برسانیم.
مردم شهر دوزین خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام کردند.