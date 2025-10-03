پراید حامل مواد مخدر به مقصد نرسید
جانشین انتظامی استان ایلام از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین ودستگیری یک قاچاقچی در ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت فردی به هویت معلوم، که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ایلام بطور گسترده فعالیت دارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تشکیل چند اکیپ از ماموران مجرب با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی با مرجع قضائی ورصد محورهای مواصلاتی موفق شدند در یک عملیات در یک عملیات منسجم خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کنند.
جانشین انتظامی استان ایلام ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی از خودرو توقیف شده یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین که بطور ماهرانهای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.
سرهنگ گراوندی با بیان اینکه در این راستا راننده به عنوان متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، مطرح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.