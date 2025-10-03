خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت فردی به هویت معلوم، که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ایلام بطور گسترده فعالیت دارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تشکیل چند اکیپ از ماموران مجرب با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی با مرجع قضائی ورصد محور‌های مواصلاتی موفق شدند در یک عملیات در یک عملیات منسجم خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کنند.

جانشین انتظامی استان ایلام ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی از خودرو توقیف شده یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین که بطور ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

سرهنگ گراوندی با بیان اینکه در این راستا راننده به عنوان متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، مطرح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر مراتب را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.