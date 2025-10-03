زورگویی و باج گیری، رویکرد طرف مقابل در مذاکرات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله عباسی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با سه کشور اروپایی و امریکا گفت: ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و پای بند به همه قوانین و مقررات بوده است اما این کشورها به بهانه های مختلف سعی در کارشکنی و بهانه جویی دارند.

آیت الله عباسی گفت:در مقطع کنونی ما شاهد گستاخی بیشتر طرف مقابل هستیم، به طوری که حتی غیر از مسائل هسته‌ای، مسائل دیگری مثل برد موشک ها را مطرح می کنند.

او گفت: مسئولان و مردم بدانند تنها راه مقابله با دشمنی ها تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی است.