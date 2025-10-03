پخش زنده
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان به مناسبت آغاز هفته فراجا پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا به مناسبت آغاز هفته فراجا به این شرح است؛
«بسم الله الرحمن الرحیم»
نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی کشور است.
مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)
بدون شک «نیروی انتظامی» یکی از عوامل اصلی تأمین امنیت پایدار در کشور به شمار میرود و به عنوان مظهر اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقش تعیین کنندهای در بهبود شاخصهای امنیت ملی بر عهده دارد.
خیز بلند نیروی انتظامی در راستای دسترسی به «پلیس هوشمند» با سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات مجاهدانه و متناسب با نیازمندیهای سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی کارآمد، متعهد و حرفهای با سرعت و دقت مثال زدنی در حال انجام است و پیشگامی در استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته در عرصههای مختلف مأموریتی و به کارگیری شیوهها و فرایندهای خردمندانه و موفقیتآمیز بر پیشانی آن ملموس است، دلالت بر توفیق این نیرو در فراهمسازی شرایطی است که ضمن ارتقای ضریب امنیت و آرامش عمومی در جامعه، اعتماد روز افزون مردم و مباهات آنان به پلیس امین در ایران اسلامی را تضمین میکند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران حریم امنیت، هفته «نیروی انتظامی» را به همه مرزبانان و محافظان عرصه امنیت اجتماعی تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاشهای ارزنده آن مجموعه محترم در استان لرستان تقدیر و تشکر مینمایم.
سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان