به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا به مناسبت آغاز هفته فراجا به این شرح است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم»

نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی کشور است.

مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

بدون شک «نیروی انتظامی» یکی از عوامل اصلی تأمین امنیت پایدار در کشور به شمار می‌رود و به عنوان مظهر اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقش تعیین کننده‌ای در بهبود شاخص‌های امنیت ملی بر عهده دارد.

خیز بلند نیروی انتظامی در راستای دسترسی به «پلیس هوشمند» با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات مجاهدانه و متناسب با نیازمندی‌های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی کارآمد، متعهد و حرفه‌ای با سرعت و دقت مثال زدنی در حال انجام است و پیشگامی در استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفته در عرصه‌های مختلف مأموریتی و به کارگیری شیوه‌ها و فرایند‌های خردمندانه و موفقیت‌آمیز بر پیشانی آن ملموس است، دلالت بر توفیق این نیرو در فراهم‌سازی شرایطی است که ضمن ارتقای ضریب امنیت و آرامش عمومی در جامعه، اعتماد روز افزون مردم و مباهات آنان به پلیس امین در ایران اسلامی را تضمین می‌کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران حریم امنیت، هفته «نیروی انتظامی» را به همه مرزبانان و محافظان عرصه امنیت اجتماعی تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاش‌های ارزنده آن مجموعه محترم در استان لرستان تقدیر و تشکر می‌نمایم.

سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان