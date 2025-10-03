به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ امام جمعه سیاهکل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات سیاسی منطقه، اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و افزود : هرچند دشمنان به توطئه‌چینی و اِعمال فشار ادامه می‌دهند، اما ملت ایران با اتکا به روحیه استقلال و مقاومت، شکست‌ناپذیر خواهد ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محیطی در بخش دیگری در خطبه‌های نماز جمعه، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از فداکاری‌های این نیرو قدردانی کرد.

وی نیروی انتظامی را نماد تأمین وثبات امنیت و آرامش جامعه دانست و بر قدردانی از خدمات شبانه‌روزی کارکنان آن تأکید کرد.