به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، همزمان با ادامه تعطیلی دولت آمریکا، به دستور ترامپ قرار است هزاران نفر از کارمندان فدرال اخراج شوند. علاوه بر اینها حدود ۷۵۰ هزار نفر از کارمندان دولت فدرال آمریکا هم به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده‌اند.

تعطیلی دولت آمریکا به علت به توافق نرسیدن دو حزب سیاسی این کشور وارد سومین روز شده است.

رند پال سناتور آمریکایی درباره اختلاف نظر دو حزب سیاسی آمریکا درباره لایحه بودجه سالانه این کشور می‌گوید که طرح هر دو حزب باعث افزایش چندتریلیون دلاری کسری بودجه امریکا خواهد شد.

وی گفت: طرح بودجه جمهوریخواهان، ۲ تریلیون دلار و طرح بودجه دموکرات‌ها سه تریلیون دلار برای کشور کسری بودجه به دنبال خواهد داشت.

امیلی ویلکینز خبرنگار تلویزیون سی ان بی سی آمریکا هم می‌گوید: ما این بار شاهد چیزی هستیم که قبلا هرگز ندیده‌ایم و آن این است که دولت تصمیم گرفته است علاوه بر مرخصی اجباری کارمندان فدرال، شمار بسیار زیادی از آنان را اخراج کند.

در این حال دوج جونز سناتور آمریکایی معتقد است: من فکر می‌کنم دونالد ترامپ از قبل خواهان تعطیلی دولت بوده است، چون از نظر او این کار می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. او از قبل نقشه داشت که به این بهانه تعداد زیادی از مشاغل را حذف و هزاران کارمند را اخراج کند. بی اهمیت‌ترین چیز برای ترامپ مردم و منافع آنهاست.