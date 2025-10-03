پخش زنده
امروز: -
پرسپولیس حاجیخوش مهاباد در هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی در ورزشگاه آزادی با ۴ گل مغلوب پاریزر پیرانشهر شد و شهرداری گوگتپه هم در اشنویه با ۳ گل شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی، نمایندگان شهرستان مهاباد روز سختی را پشت سر گذاشتند. تیم پرسپولیس حاجیخوش در دیداری خانگی و در ورزشگاه آزادی مهاباد، میزبان تیم پاریزر پیرانشهر بود که با نتیجه ۴ بر صفر شکست سنگینی را پذیرفت.
همچنین تیم شهرداری گوگتپه مهاباد در مسابقهای خارج از خانه، در شهر اشنویه مقابل میزبان خود با ۳ گل تن به شکست داد.
بر اساس برنامه هفته آینده، تیم پرسپولیس حاجی خوش در شهر شاهیندژ به مصاف تیم شهدای این شهر خواهد رفت و تیم شهرداری گوگتپه نیز در ورزشگاه خانگی مهاباد میزبان تیم آورین خوی خواهد بود.