به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی، نمایندگان شهرستان مهاباد روز سختی را پشت سر گذاشتند. تیم پرسپولیس حاجی‌خوش در دیداری خانگی و در ورزشگاه آزادی مهاباد، میزبان تیم پاریزر پیرانشهر بود که با نتیجه ۴ بر صفر شکست سنگینی را پذیرفت.

همچنین تیم شهرداری گوگ‌تپه مهاباد در مسابقه‌ای خارج از خانه، در شهر اشنویه مقابل میزبان خود با ۳ گل تن به شکست داد.

بر اساس برنامه هفته آینده، تیم پرسپولیس حاجی خوش در شهر شاهین‌دژ به مصاف تیم شهدای این شهر خواهد رفت و تیم شهرداری گوگ‌تپه نیز در ورزشگاه خانگی مهاباد میزبان تیم آورین خوی خواهد بود.