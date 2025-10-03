نمازگزاران لرستانی در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کاروان صمود امروز پس از اقامه نماز جمعه با سردادن شعار‌های ضد صهیونیستی، این جنایت بزرگ را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم لرستان امروز یازدهم مهرماه همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه، ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از حرکت آزادگان کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به این کاروان، خشم و انزجار خود را از جنایات این رژیم جعلی با فریاد‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام کردند.

کاروان صمود، نماد ایستادگی ملت‌های آزاده در برابر ظلم و حرکتی شجاعانه در حمایت از فلسطین و مقابله با محاصره غیر انسانی مردم مظلوم غزه است که رژیم پلید صهیونی با حمله به مردم صلح طلب و عدالت جو ماهیت منحوس خود را بیش از پیش برای مردم جهان نمایان کرد.