به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور هندوان – دلجلو در شهرستان خوی با حضور ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی و نجف‌زاده نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

ارسلان شکری در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی گفت: در این دوره مدیریتی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه در مناطق روستایی در اولویت قرار دارد. وی همچنین از حمایت‌های نماینده مردم خوی و همکاری‌های فرماندار توسعه‌گرای شهرستان در پیگیری و تسریع تأمین اعتبار پروژه‌های راه‌سازی قدردانی کرد.

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی نیز با تأکید بر پیشینه فرهنگی و مشارکت فعال مردم منطقه در عرصه‌های مختلف، اجرای این پروژه را گامی مهم در راستای توسعه پایدار روستایی و محرومیت‌زدایی دانست.

عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی نیز در این مراسم، ارتقای ایمنی جاده‌های روستایی را یکی از اولویت‌های مهم حوزه انتخابیه برشمرد و افزود: بهسازی و تعریض جاده‌های روستایی با هدف افزایش ایمنی مسافران و تسهیل در تردد، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

این پروژه به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۷۶ میلیارد ریال اجرا می‌شود و ۱۵۰ خانوار ساکن این محور از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.