فرمانده انتظامی کردستان: برای حفظ امنیت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده انتظامی کردستان امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه سنندج ضمن تبریک آغاز هفته نیرو انتظامی از تلاشهای بی وقفه نیروهای امنیتی و نظامی در تامین امنیت جامعه قدردانی کرد.
سردار الهی" شعار امسال هفته نیروی انتظامی را " پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن" اعلام کرد و افزود: مشارکت مردم در این شعار، مهمترین مولفه است.
وی بر اهمیت نقش مردم در برقراری امنیت تأکید کرد و گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی امنیت بدون همراهی مردم معنایی ندارد.
امروز همچنین میز خدمت نیروی انتظامی و ایستگاه سلامت در مسجد جامع سنندج برپا شد و به مردم خدمات رسانی کردند.