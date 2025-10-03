به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده انتظامی کردستان امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج ضمن تبریک آغاز هفته نیرو انتظامی از تلاش‌های بی وقفه نیرو‌های امنیتی و نظامی در تامین امنیت جامعه قدردانی کرد.

سردار الهی" شعار امسال هفته نیروی انتظامی را " پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن" اعلام کرد و افزود: مشارکت مردم در این شعار، مهمترین مولفه است.

وی بر اهمیت نقش مردم در برقراری امنیت تأکید کرد و گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی امنیت بدون همراهی مردم معنایی ندارد.

امروز همچنین میز خدمت نیروی انتظامی و ایستگاه سلامت در مسجد جامع سنندج برپا شد و به مردم خدمات رسانی کردند.