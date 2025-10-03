آغاز عملیات تعریض، بهسازی و آسفالتریزی محور خوی - وار با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال
عملیات تعریض، بهسازی و آسفالتریزی ۶ کیلومتر از محور خوی – وار با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال آغاز شد. این پروژه بخشی از طرحهای عمرانی گسترده در منطقه است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۴۸۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
با حضور ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، پروژه تعریض، بهسازی و آسفالت محور خوی - وار به طول ۶ کیلومتر و با حجم آسفالتریزی ۶۶۴ هزار مترمربع رسماً آغاز شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان یکی از طرحهای زیرساختی مهم منطقه به اجرا درآمده است.
در این مراسم، عادل نجفزاده نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.
ارسلان شکری در این مراسم با اشاره به وسعت شبکه راههای روستایی استان گفت:آذربایجانغربی با در اختیار داشتن حدود ۸۰۰۰ کیلومتر راه روستایی، ۴ درصد از کل راههای کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه زیرساختهای حملونقل روستایی تأثیر مستقیمی بر ارتقاء سطح خدماترسانی و رفاه مردم دارد و حمایت استاندار در این حوزه بسیار مؤثر و قابلتقدیر است.
وی همچنین با اشاره به مجموع پروژههای در دست اجرای خوی گفت:در حال حاضر بیش از ۲۴۸ میلیارد تومان در حوزه راههای این شهرستان هزینه شده و در همین امروز ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات برای اجرای سه پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.
غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی نیز با تأکید بر حمایت دولت و استاندار آذربایجانغربی از پروژههای راهسازی، گفت:تسریع در اجرای پروژههای عمرانی بهویژه در مناطق روستایی اولویت دولت است و حضور میدانی مدیران در روستاها لازمهی خدمترسانی مؤثر و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، نیز در این آیین اظهار داشت:در ماههای گذشته وعده شروع عملیات تعریض جاده، حذف موانع برقی و آسفالت کامل مسیر داده شده بود که امروز با تأمین اعتبار و حذف تشریفات، عملیاتی شد. همچنین در ۲۲ بهمن شبکه فاضلاب روستای وار نیز افتتاح خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایت استاندار و دستور مستقیم وزیر راه برای پیشبرد این پروژه، افزود:تعریض جاده وار حاصل پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای فراوان بوده و مقدمات تبدیل این روستا به شهر نیز تا ماه آینده با حضور مسئولان فراهم خواهد شد.
بر اساس اعلام نماینده مردم خوی، روستاهای وار، گوهران، گوگرد، قرهآغاج، باغدرق، کلوانس، قرهقوش علیا، قیریلداش، کفچرین، دلجلو، شعبانلوآباطی و کاپوت در مسیر پروژههای عمرانی قرار داشته و عملیات اجرایی در این مناطق ادامه دارد.
گفتنی است محور خوی - وار که سالها پیش توسط اهالی بهصورت خودجوش تعریض شده بود، پس از ۱۷ سال بلاتکلیفی، در سال ۱۴۰۲ با پیگیری نماینده خوی، مجوز ارتقاء از راه روستایی به راه فرعی را دریافت کرده و مسیر اجرای پروژه هموار شد.