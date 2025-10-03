پخش زنده
گروه صلح اندیشان تبرستان در نخستین سال تاسیس این گروه با برگزاری همایشی در شهرستان آمل میزبان فرهیختگان و صلحاندیشانی ملی و بین المللی از استانهای شمالی کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این همایش در نخستین سالروز تاسیس گروه صلح اندیشان تبرستان با شعار کلی" از صلح مدنی تا صلح سبز" درسالن همایشهای دانشگاه شمال آمل برگزار شد.
در این همایش تعدادی از فرهیختگان و صلحاندیشانی از استانهای گیلان، گلستان و مازندران، که با نظریهپردازی، به بررسی رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، ادبیات، محیط زیست و مشاهیر دراین استانها فعالیتهای علمی وپژوهشی ومیدانی دارای تجربه وفعالیت بودند، حضور داشتند.
برخی از سخنرانان این همایش که مدیران سابق دستگاههای اجرایی و فعالان دانشگاهی وفرهنگی وهنری بودند، درخصوص آخرین وضعیت سیاسی واجتماعی وفرهنگی استانهای شمالی و ضرورت واهمیت صلح پایدار ملی وبین المللی سخنرانی کردند.
دبیراجرایی گروه صلح اندیشان تبرستان درخصوص فعالیت این گروه گفت: این انجمن از سال ۱۳۹۴ با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ترویج فرهنگ و مطالعات صلح فعالیت خود را به عنوان یک نهاد علمی غیردولتی و بینرشتهای شروع کرد.
عباس افرازیده افزود: این گروه اهدافی همچون ارتقای علمی رشته مطالعات صلح، توسعه کیفی نیروهای متخصص، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی و همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای این انجمن در شمال کشور با تشکیل، گروه صلحاندیشان تبرستان، از مهرماه سال ۱۴۰۳شروع شده است، تصریح کرد: گروه صلحاندیشان تبرستان عمیقاً بر این باور است که تعامل چهره به چهره و تبادل نظر مستقیم، نقشی بیبدیل در تعمیق مفاهیم و گسترش فرهنگ صلحاندیشی در سطح جامعه ایفا میکند.
دبیراجرایی گروه صلح اندیشان تبرستان ادامه داد، برهمین اساس، نخستین نشست صلحاندیشی در دهم مهرماه سال ۱۴۰۳ در شهر ساری، برگزار و پس ازآن، شش نشست حضوری دیگر با موضوعات متنوع در شهرهای قائمشهر، بابلسر، آمل، نور، شیرگاه (سوادکوه شمالی) و نوشهر دراستان مازندران، تشکیل تا گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف گروه برداشته شد.
افرازدیده، به برگزاری نشستهای انجمن شده درگروه صلح اندیشان تبرستان اشاره کرد وادامه داد: این نشستها، با حضور پرشور استادان برجسته، پژوهشگران متعهد و صاحبنظران ارجمند، به کانون تبادل اندیشه و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه صلح و دوستی تبدیل و با استقبال و رضایت صلحاندیشان مواجه شد..
وی اضافه کرد: برگزاری یک نشست در استان گیلان و همچنین در استان گلستان، نشاندهنده عزم راسخ گروه برای گسترش دایره فعالیتها در سطح منطقه تبرستان است و هر یک از این گامها، نقطه عطفی در توسعه استانی گروه صلحاندیشان تبرستان محسوب میشود.
دبیراجرایی گروه صلح اندیشان تبرستان با بیان اینکه این گروه با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای تعامل و دانشافزایی اقدامهای ارزشمندی را انجام داده است، گفت: گروه صلحاندیشان تبرستان در یک سال گذشته، ۳۲ ارائه مجازی ارزشمند در بستر گروه و با مشارکت فعال و ارزنده محققان، استادان و صاحبنظران برجسته برگزار کرده است.
افرازیده یادآورشد، این گروه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص توسعه و تقویت فعالیتهای گروه در ترویج فرهنگ صلحاندیشی، گروه در نظر دارد هر ساله و مقارن با روز جشن مهرگان، گردهمایی بزرگ صلحاندیشان و صلحپژوهان را در منطقه تبرستان برگزار نماید.