نماینده مجلس: آینده اقتصادی خوی در مسیر ترانزیت و تجارت مرز رازی رقم میخورد
نماینده مردم خوی و چایپاره و رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه در شورای اسلامی گفت:آینده اقتصادی خوی در مسیر ترانزیت و تجارت مرز رازی رقم میخورد و این گذرگاه میتواند به یکی از مهمترین مسیرهای توسعه تبادلات دو کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ دکتر عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی و چایپاره و رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه در شورای اسلامی، در نشست مشترک با مسئولان محلی و هیأت پارلمانی ترکیه گفت: آینده اقتصادی خوی در مسیر ترانزیت و تجارت مرز رازی رقم میخورد و این گذرگاه میتواند به یکی از مهمترین مسیرهای توسعه تبادلات دو کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تکمیل زیرساختها و فعالسازی ظرفیتهای مرز رازی افزود: طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک خوی ـ وان به عنوان راهبردی مهم در حال بررسی است و این اقدام، جهشی بزرگ در مبادلات اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه خواهد بود.
نجفزاده تأکید کرد: خوی بهواسطه موقعیت مرزی و پیشینه فرهنگی، ظرفیتهای کمنظیری برای تبدیل شدن به قطب تجارت، صادرات و گردشگری دارد و فعالسازی مرز رازی میتواند مسیر جدیدی برای شکوفایی اقتصادی منطقه بگشاید.
در ادامه این نشست، کایهان ترکمناوغلی، نماینده مردم وان در مجلس ترکیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه با ایران، با ابراز رضایت از سفر به خوی گفت: ترانزیتیشدن مرز رازی ـ کاپیکوی تحولی بزرگ در روابط دو کشور ایجاد میکند و ظرفیتهای مشترک خوی و وان را به مرحله شکوفایی میرساند.
وی با قدردانی از تلاشهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران در توسعه مرز افزود: در مسیر ۶۷ کیلومتری منتهی به مرز رازی شاهد فعالیت گسترده ماشینآلات راهسازی بودم که نشان از عزم جدی ایران برای فعالسازی این گذرگاه دارد.
ترکمناوغلی همچنین خوی را شهری با ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی برجسته توصیف کرد و گفت: نام خوی باید بیش از گذشته بدرخشد و تکمیل زیرساختهای مرزی نهتنها اقتصاد این شهرستان را متحول خواهد ساخت بلکه صنایع وابسته همچون گردشگری و صادرات را نیز رونق خواهد داد.
وی در پایان، با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاران خویی مقیم تهران و تأکید بر ادامه همکاریهای مشترک میان شهرهای وان و خوی، از تلاش مسئولان فعلی و پیشین خوی برای توسعه مرز رازی قدردانی کرد.