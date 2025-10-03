در آستانه سومین سال تهاجم رژیم اسرائیل به غزه و دور تازه نسل کشی فلسطینیان تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در مناطق مختلف انگلیس به ویژه در برابر دانشگاه‌ها ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه سومین سال تهاجم رژیم اسرائیل به غزه و دور تازه نسل کشی فلسطینیان به دست این رژیم، تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم با شور و حرارت در مناطق مختلف انگلیس به ویژه در برابر دانشگاه‌ها ادامه دارد. دانشجویان قطع رابطه دانشگاه‌های انگلیس با دانشگاه‌های سرزمین‌های اشغالی و شرکت حامی رژیم صهیونیستی را خواستارند.