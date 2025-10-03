به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناظر گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ میلیون و ۴۸۶ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر است.

بهروز قره‌بیگی افزود: گاز طبیعی، پروپان، پلی اتیلن، پنتان، شمش فولادی، گاز مایع، میلگرد، کوداوره، هیدروکربن و رافینیت بیشترین کالا‌های صادراتی از خوزستان به کشور‌های عراق، چین، امارات، ترکیه، عمان، هند، افغانستان، کویت و غنا بوده است.

او ادامه داد: در این مدت ۹ میلیون و ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار از مرز‌های استان وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به افزایش ۵۲ درصدی درآمد گمرکات خوزستان در ۶ ماهه امسال افزود: در مدت یاد شده درآمد گمرکات خوزستان ۱۳۹ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال بوده است.

او ادامه داد: در این مدت سه میلیون و ۵۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۷۷۶ میلیون و ۱۵۸ هزار دلار از خوزستان به کشور عراق صادر شده است.