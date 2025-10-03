پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان یزد: هیچ کس در هیچ جایگاه و پست و مقامی حتی برای حمایت از جمهوری اسلامی نباید رفتاری مغایر با قانون انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با فرماندهان نواحی و حوزههای بسیج یزد گفت: رعایت قانون باید به عنوان یک اصل اساسی در همه ارکان نظام جمهوری اسلامی حاکم باشد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه همه باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانیم، افزود: در هر مأموریتی، تسلط کامل بر مبانی و موازین قانونی ضروری است.
این مقام قضایی بر ضرورت آموزش منظم و مستمر ضابطین تاکید کرد و اظهار داشت: اگر این آموزشها به خوبی انجام شود، حمایت کامل از ضابطین صورت میگیرد و آنان قادر خواهند بود به موقع و بر اساس قوانین و بدون دغدغه نسبت به انجام مأموریت خود اقدام کنند.
وی شبکهسازی در محلات را یکی از مهمترین نیازهای کشور برشمرد و تصریح کرد: بسیج میتواند در حوزه شبکهسازی ورود جدی داشته باشد، چرا که این کار نیازمند صبر، تخصص و شناخت عمیق از محلات است و تنها بسیج میتواند به دلیل حضور مستمر در کف میدان و شناخت دقیق محلات این رسالت مهم را به انجام برساند.
طهماسبی ادامه داد: تشکیل قرارگاه برای ساماندهی و هماهنگی نیروهای بسیجی ضرورت دارد، زیرا بدون آن فعالیتها پراکنده و سلیقهای خواهد بود، اما قرارگاه میتواند با تعیین اولویتها، اقدامات را با نظم و ضابطه پیش ببرد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: با شبکههای محلی میتوان اطلاعات دقیق از وضعیت محلات جمعآوری و برای رفع آسیبها و مشکلات برنامهریزی کرده و در مسیر امنیت پایدار در جامعه گام برداشت.
وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه ابراز داشت: نقش نیروهای بسیجی در ناامن کردن شبکههای ارتباطی معاندین با انجام مأموریتهای میدانی بی بدیل بود و ضرورت دارد در فرصتهای مقتضی با انتقال تجربه به تعمیق فعالیتهای این نهاد انقلابی پرداخت.