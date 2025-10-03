پخش زنده
امروز: -
به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار بر اهمیت اقتدار و ایمان نیروهای مسلح تاکید کرد و با اشاره به نقش کلیدی اقتدار در نیروی انتظامی گفت: پلیسی که مقتدر نباشد، حتی در بهترین زمینههای عملیاتی نیز ارزش واقعی خود را نشان نمیدهد و اقتدار به عنوان رکن اصلی، جایگاهی غیرقابل انکار دارد که الحمدالله پلیس ما از این جایگاه برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل ادامه داد: امنیت جامعه هم در عرصه واقعی و هم در فضای مجازی، باید به صورت کامل رصد و پایش شود و هیچگونه سستی در این حوزه پذیرفتنی نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی باید با قدرت و قوت عمل کنند گفت: برخورد با دشمن و اراذل و اوباش نیازمند ایمان قوی و برنامهریزی دقیق است و حب دنیا نباید خللی در وظایف آنان ایجاد کند.
امام جمعه تبریز همچنین بر اهمیت آموزشهای عقیدتی تأکید کرد و افزود: اصل ایمان در نیروهای مسلح، ستون برخورد با دشمنان و حفظ امنیت داخلی است و مسئولیت برنامهریزی در این حوزه به عهده بخش عقیدتی است.
وی ضمن تأکید بر آرامش خانوادههای نیروهای مسلح گفت:تأمین معیشت و رفاه خانوادهها، مورد توجه مقام معظم رهبری و مجلس است و مسئولان در تلاش هستند تا حقوق این عزیزان به طور چشمگیری افزایش یابد.
فرمانده انتظامی استان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی و اعتماد مردم گفت: پلیس در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نیازمند همراهی مردم برای ایجاد امنیت پایدار است.
سردار علی محمدی افزود: در ۶ ماه گذشته با کاهش ۱۳ درصدی جرائم و کشف ۶۷ درصدی، توانستهایم گامهای مؤثری در حفظ امنیت برداریم.
وی همچنین به نقش پلیس در برابر هنجارشکنان و دشمنان امنیت اشاره کرد و ادامه داد: پلیس مقتدرانه با تهدیدات برخورد میکند، اما در برابر مردم با عطوفت و مهربانی رفتار میکند تا مردم در کنار پلیس احساس امنیت کنند.
فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات جدید پلیس، از چاپ گذرنامه زیارتی برای مردم استان خبر داد و گفت: پلیس با تمام وجود در خدمت مردم عزیز استان است. همچنین، در مبارزه با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی ۲.۵ همت کالای قاچاق کشف شده است.