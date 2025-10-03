امسال تاکنون بیش از ۵۰ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های سطح شهر بیجار بهسازی و آسفالت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهردار شهر بیجار ابراز داشت: عملیات آسفالت معابر توسط شهرداری بر اساس اولویت‌بندی در حال انجام است و ترمیم، اصلاح و اجرای روکش آسفالت همچنان ادامه دارد.

نیکپور افزود: تاکنون 8 هزار و 500 تن آسفالت تولید و بیش از 50 هزار متر مربع از معابر و خیابانهای سطح شهر آسفالت و لکه گیری شده است.

شهردار بیجار با اشاره به اینکه مدیریت شهری بیجار به کیفیت آسفالت معابر به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان توجه ویژه دارد، اظهار داشت: رفع نیاز شهروندان اولویت مدیریت شهری بوده و در طرح نهضت آسفالت بسیاری از معابر و خیابان‌های شهر در دستور کار قرار دارد که این موضوع رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

نیکپور افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاری بیش از 70 هزار متر مربع از معابر اصلی و فرعی شهر آسفالت و لکه گیری شود.