به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد مردان که با همکاری هیئت والیبال استان گلستان و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از چهارشنبه نهم مهر در بندر ترکمن آغاز شده بود، امروز، جمعه یازدهم مهر با قهرمانی تیم هتل کانیار به پایان رسید.

در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها دو دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

هتل کانیار (۱) ۲ – خشکبار توسلی صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۶)

ساری ترابر گرگانی (۱) ۲ – پاس آق قلا یک (۲۱ بر ۱۳، ۱۸ بر ۲۱ و ۱۵بر۱۰)

در دیدار رده‌بندی یکی از بازیکنان تیم پاس آق قلا مصدوم شد و تیم آجیل و خشکبار توسلی به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.

تیم‌های هتل کانیار و ساری ترابر گرگانی نیز در فینال به مصاف یکدیگر رفتند که هتل کانیار با شکست دو بر یک حریف (۲۹ بر ۲۷ و ۱۸ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲) به مقام قهرمانی رسید.

رتبه‌بندی چهار تیم برتر تور ملی بندر ترکمن به قرار زیر است:

هتل کانیار (علیرضا آقاجانی – عباس پورعسگری)

ساری ترابر گرگانی (ابوالحسن خاکی زاده – آرش وکیلی)

آجیل و خشکبار توسلی (مجتبی آرو – ضرغام منصوری)

پاس آق قلا (یاسین فرخی – اشکان خندان)