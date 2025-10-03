پخش زنده
حجتالاسلام محمودیاصل گفت: تلاشهای دیپلماتیک بهتنهایی مشکل غزه را حل نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمایی کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر لنده بر لزوم وحدت جهان اسلام در حمایت از مردم فلسطین و پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد و گفت: عملیات طوفان الاقصی و مقاومت توانسته چهره واقعی دشمن را آشکار سازد.
حجتالاسلام سید هدایت محمودیاصل گفت: تلاشهای دیپلماتیک پشت درهای بسته بهتنهایی مشکل مردم غزه را حل نخواهد کرد و راهکار واقعی، اتحاد عملی و حمایت مردمی است.
حجتالاسلام محمودیاصل با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای روانی و اقتصادی دشمنان هوشیار خواهد ماند و توطئههایی که هدفشان ایجاد ناامنی و تضعیف تابآوری جامعه است، با آگاهی مردم نقشبرآب خواهد شد.
وی با اشاره هفته فراجا، نیروی انتظامی را مظهر امنیت و اقتدار ملت ایران دانست و اضافه کرد: خدمات مجموعه نیروی انتظامی در حفظ جان، مال و ناموس مردم ستودنی است و نیاز است مردم از نیروی انتظامی حمایت و همراهی کنند.
امام جمعه لنده روز روستا و عشایر را گرامی داشت و گفت: روستاها و عشایر نقش محوری در تولید، تأمین امنیت غذایی و اقتصاد محلی دارند و ضروری است دولت با تدبیر کارشناسانه و حمایتهای هدفمند، طرحهای مهم و حیاتی، از جمله آبرسانی و حمایت از محصولات کشاورزی، را فعال نگه دارد تا هم تولید و هم معیشت روستائیان و عشایر حفظ شود.
وی با اشاره به موضوع ادغام اداره امور عشایری افزود: برخی عملکردها دلزدگی و یأس جامعه عشایری قابل قبول نیست و باید از تضعیف ظرفیتهای این بخش جلوگیری شود و رسیدگی و رویکرد عادلانه به مطالبات عشایر و روستائیان ضروری است.