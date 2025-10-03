پخش زنده
مجری طرح گلخانه تولید محصولات کشاورزی در فرخشهر، از صادرات ۳۰ تن فلفل دلمهای به بازار روسیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این گلخانه که در زمینی به مساحت ۱۹ هزار مترمربع و با استفاده از سرمایهگذاری شخصی و تسهیلات بانکی راهاندازی شده، توانسته در سالهای گذشته به یکی از واحدهای موفق تولید و اشتغالزایی در منطقه تبدیل شود.
حسین مصطفوی مجری طرح یک واحد تولید محصولات گلخانهای در فرخشهر، از آغاز بهرهبرداری این گلخانه از آذرماه ۱۳۹۴ و صادرات موفق فلفل دلمهای به کشور روسیه خبر داد.
این واحد کشاورزی، با تکیه بر سرمایهگذاری شخصی و دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی، توانسته نقش مؤثری در توسعه تولیدات صادراتمحور و ایجاد اشتغال در منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به مشخصات فنی این واحد، گفت: گلخانه در زمینی به مساحت ۱۹ هزار متر مربع احداث شده و مساحت زیر کشت مفید آن ۳،۳۶۹ متر مربع است. از زمان بهرهبرداری تا امروز، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۲ نفر فراهم شده است.
به گفته مصطفوی، تمرکز اصلی این گلخانه بر تولید فلفل دلمهای با کیفیت صادراتی است که تا امروز حدود ۳۰ تن از آن به بازار کشور روسیه صادر شده است.
وی افزود: علاوه بر محصول صادراتی، بخشی از تولید ما نیز به بازار داخلی اختصاص دارد. برآورد میانگین قیمت هر کیلو فلفل در طول سال حدود ۱۰۰ هزار تومان است.
مصطفی گفت: این واحد تولیدی با تکیه بر فناوری نوین گلخانهای، علاوه بر اشتغالزایی، گام مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور برداشته است.