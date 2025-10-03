پخش زنده
آیین عبادی سیاسی نماز وحدت بخش جمعه امروز در دیگر مساجد و مصلاهای نقاط مختلف استان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امامان جمعه استان در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به دسیسه دشمنان برای منزوی کردن ایران گفتند: ملت ایران اسلامی همواره با اتحاد و برادری به دشمنان جواب دندان شکنانه داده اند.
خطیبان جمعه استان با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین گفتند: ملت ایران و کشورهای اسلامی همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهد ایستاد.
آنان ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف کاروان امدادی صمود به مقصد غزه عنوان کردند : این اقدام بی شرمانه، رژیم صهیونیستی را بیآبروتر و منفورتر از همیشه نشان داد.
امامان جمعه استان در بخش دیگری از خطبه های خود صمن تبریک هفته نیرو انتظامی و از زحمات و خدمات نیرو های انتظامی در تامین امنیت و آرامش شهروندان قدردانی کردند.
ایشان نیروی انتظامی را پناهگاه مردم، مایه آرامش جامعه، نماد اقتدار ملی و یاریگر دین و ارزشهای اسلامی بیان کردند.
لزوم توجه به معیشت مردم، نظارت بر بازار توسط مسئولین، احترام به پدر و مادر، اشتغال جوانان و ادای فریضه زکات از دیگر فرازهای امامان جمعه استان در خطبه های این هفته بود.