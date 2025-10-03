به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امامان جمعه استان در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به دسیسه دشمنان برای منزوی کردن ایران گفتند: ملت ایران اسلامی همواره با اتحاد و برادری به دشمنان جواب دندان شکنانه داده اند.

خطیبان جمعه استان با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین گفتند: ملت ایران و کشورهای اسلامی همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهد ایستاد.

آنان ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف کاروان امدادی صمود به مقصد غزه عنوان کردند : این اقدام بی شرمانه، رژیم صهیونیستی را بی‌آبروتر و منفورتر از همیشه نشان داد.

امامان جمعه استان در بخش دیگری از خطبه های خود صمن تبریک هفته نیرو انتظامی و از زحمات و خدمات نیرو های انتظامی در تامین امنیت و آرامش شهروندان قدردانی کردند.

ایشان نیروی انتظامی را پناهگاه مردم، مایه آرامش جامعه، نماد اقتدار ملی و یاری‌گر دین و ارزش‌های اسلامی بیان کردند.

لزوم توجه به معیشت مردم، نظارت بر بازار توسط مسئولین، احترام به پدر و مادر، اشتغال جوانان و ادای فریضه زکات از دیگر فرازهای امامان جمعه استان در خطبه های این هفته بود.