ویژه‌برنامه شعرخوانی نوجوانان به همراه آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» در تالار خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محفل شعر و شهادت با حضور شاعرانی چون محمود اکرامی‌فر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی برگزار شد و این شاعران اشعاری در وصف شهدا قرائت کردند.

سردار مهدی امیریان، مدیرکل موزه انقلاب اسلامی، در ابتدای این مراسم اظهار داشت: «مواجهه ما با صهیون، مواجهه تمدنی است. اگر کسی فرض کند که جنگ با صهیون یک مواجهه نظامی و مقطعی است، دچار خطای محاسباتی شده است.»

وی درباره شاعران نوجوان حاضر در این مراسم افزود: «ویژگی منحصر‌به‌فرد این نوجوانان این است که برای شهدا شعر سروده‌اند.»

سردار امیریان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت شعر تأکید کرد: «شعر به‌مثابه رسانه است؛ مواجهه اخیر کشورمان با رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه، چند وجه داشت که یکی از وجوه آن، رسانه است. در همه مواجهه‌ها در این عالم خاکی، پیروز کسی است که در رسانه دست برتر را دارد و شعر یک رسانه جدی است.»

او همچنین خطاب به شاعران گفت: «این اشعار در کارنامه اعمال شما نوشته می‌شود؛ ضمن اینکه، کاری که شما در حال انجام آن هستید، برای تاریخ است.»

در میان برنامه، شاعران نوجوان به مشاعره پرداختند و اشعار خود را در وصف شهدا ارائه کردند.

صغری محمدزاده، یکی از گردآورندگان کتاب «تقریر عشق»، درباره چگونگی نگارش این اثر توضیح داد: «ماجرای کتاب ما از یک ایده شروع شد، ایده‌ای که توسط آقای سعید رهنما، دبیر مؤسسه فرهنگی رهنمای اهل قلم عنوان شد و به‌عنوان یک طرح به مؤسسه فرهنگی حافظان ادب فارسی ارائه شد. تابستان پارسال از این طرح در حوزه هنری رونمایی شد. این طرح از سال گذشته شروع شده و قرار است تا سال ۱۴۱۰، برای ۱۴۱۰ شهید شعر سروده شود.»

وی همچنین افزود: «در ابتدای طرح با شهدای شهرک فرهنگیان آزادی با ۷۵ شهید شروع کردیم. بعد از آن، این طرح با شعرسرایی درباره شهدای اکباتان با ۱۵۲ شهید و شهدای جهادگر با ۹۱ شهید ادامه پیدا کرد. یک پروژه کوچک هم برای شهدای بانک رفاه کارگران با ۹ شهید انجام شد.»

محمدزاده به پروژه‌های اختصاصی اشاره کرد و گفت: «چندین پروژه اختصاصی نیز داشتیم؛ مانند شهدای حسین‌آباد که یکی از نوجوانان به‌نام سحر زیادعلی زحمت آن را کشیدند. خانم عاطفه موسوی نیز برای شهدای مهرآباد با ۱۳۲ شهید شعر سرودند.»

او همچنین تصریح کرد: «در ادامه مسیر، با خانم شادکام، مسئول آکادمی ادبی نوجوانان اهل قلم منطقه ۱۰، آشنا شدیم که به همراه ۴۰ شاعر دیگر، سرایش درباره ۵۸۰ شهید منطقه ۱۰ را برعهده داشتند.»

در انتهای مراسم نیز از شاعران این اثر به پاس تلاش‌هایشان در راستای پاسداشت مقام شهدا تقدیر شد.