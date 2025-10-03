پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل هلالاحمر لرستان گفت: در پی وقوع حادثه برای بالگرد هلالاحمر لرستان در ارتفاعات اشترانکوه ازنا یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلالاحمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جستوجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاعات ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شد.
وی افزود: ۶ تیم عملیاتی بلافاصله از لرستان به منطقه اعزام شدند تا وضعیت این حادثه را بررسی کنند.
علی محمدی با اشاره به ۸ سرنشین این بالگرد شامل کادر پروازی و امدادگران هلالاحمر گفت: در این حادثه خلبان جان باخت و یک نفر هم مصدوم شد.
علی محمدی، وضعیت بقیه سرنشینان را مطلوب اعلام کرد.
در صورت لزوم، جزئیات بیشتر این حادثه به خبر اضافه خواهد شد...