به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلال‌احمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاعات ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شد.

وی افزود: ۶ تیم عملیاتی بلافاصله از لرستان به منطقه اعزام شدند تا وضعیت این حادثه را بررسی کنند.

علی محمدی با اشاره به ۸ سرنشین این بالگرد شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر گفت: در این حادثه خلبان جان باخت و یک نفر هم مصدوم شد.

علی محمدی، وضعیت بقیه سرنشینان را مطلوب اعلام کرد.

در صورت لزوم، جزئیات بیشتر این حادثه به خبر اضافه خواهد شد...