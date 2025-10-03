لیگ برتر فوتبال؛ پیروزی ملوان انزلی، مس رفسنجان و آلومینیوم اراک
۳ دیدار از رقابتهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز در ۳ شهر مختلف پیگیری شد.
در نخستین دیدار که از ساعت ۱۶:۴۵ برگزار شد؛ ملوان و خیبر خرمآباد در ورزشگاه سیروس قایقران برابر هم قرار گرفتند که در پایان ملوان با یک گل پیروز شد. مس رفسنجان در ورزشگاه شهدای مس از ساعت ۱۷ پذیرای پیکان بود و با ۲ گل به برد رسید و در آخر آلومینیوم اراک از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میزبان شمسآذر قزوین بود و آلومینیوم اراک در پایان با یک گل پیروز شد.
نتایج ۳ دیدار به شرح زیر است:
ملوان انزلی یک - خیبر خرم آباد صفر
گلزنان: ابوذر صفرزاده (۷۱) برای ملوان
ترکیب اولیه ملوان؛
فرزاد طیبیپور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفارزاده، سامان تورانیان، حسین صادقی، غلامرضا ثابتایمانی، عباس حبیبی، محمد پاپی، محمد علینژاد و علیرضا رمضانی
ترکیب اولیه خیبر؛
محمدرضا دیناروند، محسن سفیدچغایی، احسان حسینی، سبحان پسندیده، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، مسعود محبی، صادق بوصبیح، امیرحسین فارسی، اسماعیل بابایی، عارف قزل
مس رفسنجان ۲ - پیکان تهران صفر
گلزنان: آرمان رمضانی (۴۶) و مهدی شریفی (۵۸) برای مس رفسنجان
ترکیب اولیه مس رفسنجان؛
نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، احمدرضا زندهروح، میلاد فخرالدینی، دانیال جهانبخش، علیرضا نقیزاده، امیرحسین جولانی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، مهدی شریفی، آرمان رمضانی
ترکیب اولیه پیکان تهران؛
احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری
آلومینیوم اراک یک - شمسآذر قزوین صفر
گلزنان: بهرام گودرزی (۸۳) برای آلومینیوم اراک
ترکیب اولیه آلومینیوم؛
محمد خلیفه، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امین جهانکهن، امیر نوری، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری
ترکیب اولیه شمسآذر؛
علیرضا جعفرپور، هومن ربیعزاده، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، حامد بحیرائی، فرزین معاملهگری، میلاد سورگی، امیرمحمد محکمکار، مهدی ممیزاده، سهیل فداکار، مهرداد آقامحمدی