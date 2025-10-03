به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالرحیم موسوی از آزادگان سرافراز چهارمحال و بختیاری با حکم دبیر کنگره ملی شهدای غریب کشور، به عنوان «دبیر خیمه راویان مقاومت» منصوب شد.

سید عبدالرحیم موسوی پیش از این مسئولیت دبیر یادواره شهدای غریب استان را بر عهده داشت و با تلاش‌های خالصانه و پیگیرانه، نقش مهمی در شناسایی و معرفی شهدای مظلوم غریب در اسارت ایفا کرد.

وی نخستین یادواره ۱۶ شهید غریب استان را در سال ۱۴۰۳ برگزار کرد؛ رویدادی که با استقبال گسترده مردمی و فرهنگی همراه بود و نقطه عطفی در پاسداشت این شهیدان مظلوم به شمار می‌رود.