سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران: بازیکنانم اعتمادبهنفس بیشتری داشتند
لی دو هی گفت: امروز بازیکنانم اعتمادبهنفس بیشتری داشتند و به دلیل سرویسهای بهتر توانستند بازی قابل قبولی را ارائه دهند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، لی دو هی، سرمربی تیم ملی والیبال زنان پس از پیروزی مقابل ازبکستان در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا)، اظهار داشت: از عملکرد بازیکنانم احساس رضایت دارم، زیرا عملکردشان قابل قبول بود.
وی ادامه داد: آخرین بازی ایران در فینال مقابل ازبکستان خواهد بود. یک روز استراحت خواهیم داشت و سعی میکنیم خوب استراحت کنیم و پیروزیمان را تا آخرین لحظه حفظ کنیم.
لی دو هی گفت: ترکیب جدیدی را تمرین کردیم که احساس میکنم به اندازه کافی در این بازی دیده نشد. با این حال از بازیکنان خواستم تا جایی که میتوانند تلاش کنند تا ترکیب جدید را در زمین پیاده کنند.
سرمربی تیم ملی والیبال زنان افزود: آنها تا آخرین لحظه کوشش کردند، اما قطعاً در بازیهای بعدی بیشتر با بازیکنان صحبت خواهم کرد تا ترکیبهای تازه را اجرا کنیم و از سرعتیزن بیشترین بهره را ببریم.
تیم ملی والیبال زنان ایران یکشنبه سیزدهم مهر در فینال قهرمانی آسیای مرکزی به مصاف ازبکستان میرود.