تمجید مربی تیم ازبکستان از پیشرفت والیبال بانوان ایران
مربی تیم ملی والیبال بانوان ازبکستان گفت: از زمانی که «لی» هدایت تیم ایران را برعهده گرفته است سطح والیبال زنان ارتقا پیدا کرده و پیشرفت تیم ملی کاملاً محسوس است.
مربی ایرانی تیم والیبال زنان ازبکستان پس از شکست شاگردانش مقابل ایران، گفت: مسابقات آسیای مرکزی کاوا با شرکت چهار تیم ازبکستان، ایران، تاجیکستان و قرقیزستان در حال برگزاری است. تیم ایران مقتدرانه در این مسابقات شرکت کرده و تاکنون همه تیمها را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده است.
کیقباد خدایاری افزود: این پیروزیها مزد زحمات ملیپوشان والیبال و اعضای کادر فنی است. از زمانی که لی هدایت تیم ملی والیبال زنان را در اختیار گرفته، سطح والیبال زنان ارتقا پیدا کرده و پیشرفت تیم ملی کاملاً محسوس است.
وی گفت: ترکیب تیم ازبکستان بیشتر از بازیکنان جوان تشکیل شده است و ما در کادر فنی تمرکزمان روی استفاده از بازیکنان جوان است. این بازیکنان باید بیشتر کار کنند و زحمات بیشتری بکشند، اما قطعاً در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. امیدوارم مانند تیم ایران امتیازهای خوبی در مسابقات آینده کسب کنند.
مربی تیم ملی والیبال زنان ازبکستان افزود: تیم ایران بسیار قوی و خوب در سطح کاواست و من فکر میکنم در آینده نزدیک در سطح آسیا هم حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت. در این سری از مسابقات، ایران بهترین تیم بوده و بازیکنان خیلی خوب تمرین میکنند. اعضای کادر فنی هم بسیار خوب آنها را آماده میکنند. من تمرینات تیم ملی را از نزدیک دیدم و مطمئن هستم با غیرت به زودی در سطح آسیا خواهند درخشید.