فراموشی یا آلزایمر، بیماری که به گفته کارشناسان از دهه چهارم زندگی به سراغ انسان می‌آید و امید به زندگی را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مؤسسه سایبان فراموشی یزد گفت: این مؤسسه از سال ۱۳۹۴ با دریافت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرده و تمرکز اصلی آن بر آموزش، آگاهی‌بخشی و پیشگیری از بیماری آلزایمر است.

پاریزی افزود: نخستین فعالیت‌های ما از خانه مهر بازنشستگان آغاز شد و امروز بخش عمده کار مؤسسه به برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه شناخت بیماری آلزایمر، راه‌های پیشگیری، شیوه‌های مراقبت صحیح و ارائه مشاوره به خانواده‌های دارای فرد مبتلا اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اینکه آلزایمر یک بیماری پیش رونده و تخریب‌کننده است که درمان ندارد، اظهار داشت: بهترین راه مقابله با این بیماری، پیشگیری در سنین پایین است. پیشگیری باید از دوران جوانی و میانسالی آغاز شود، چرا که علائم بیماری معمولاً از دهه چهارم زندگی نمایان می‌شود.

مدیر مؤسسه سایبان فراموشی یزد از اجرای طرح حمایت از سالمندان بالای ۵۰ سال خبر داد و گفت: در این طرح برنامه‌هایی همچون دورهمی، کتاب‌خوانی، شعرخوانی، خاطره‌گویی و مشاعره برگزار می‌شود تا سالمندان با تقویت ذهن خود، روند فراموشی را کندتر کنند و توانایی‌های شناختی‌شان حفظ شود.

پاریزی همچنین به اجرای غربالگری ویژه افراد بالای ۶۰ سال اشاره کرد و افزود: در صورت تشخیص زودهنگام، امکان کنترل بهتر روند بیماری و کاهش تخریب سلول‌های مغزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مؤسسه هر ساله به مناسبت ماه جهانی آلزایمر برنامه‌های اطلاع‌رسانی از جمله وبینار‌ها و همایش‌های تخصصی برگزار می‌کند، گفت: علاوه بر این، به درخواست سازمان‌ها و ادارات، کارگاه‌های یک‌روزه و همایش‌های نیم‌روزی نیز توسط مؤسسه اجرا می‌شود.

پاریزی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به بیماری آلزایمر و کمک به خانواده‌ها برای مراقبت بهتر از بیماران است.