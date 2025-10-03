حجت الاسلام راوند گفت: جلوگیری از ارسال غذا و دارو برای مردم غزه جنایتی بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه دیشموک در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: محاصره کامل غزه و جلوگیری از ارسال غذا و دارو برای مردم جمگ زده این شهر جنایتی بزرگ بر پیشانی رژیم کودک کش اسرائیل است. حجت الاسلام علی اکبر راوند افزود: این رژیم اشغالگر و جنایتکار با کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه عاجزی و ناتوانی خود را در برابر این مردم ستم دیده نشان داده است. حجت الاسلام راوند با اشاره به سبک زندگی منتظرانه، بر لزوم آمادگی همیشگی در برابر دشمن تأکید کرد و ادامه داد: دشمن اصلیترین تهاجم خود را از طریق جنگ روانی و رسانهای پیش میبرد و اگر ببیند میتواند ضربه بزند، قطعاً این کار را خواهد کرد بنابراین باید همیشه در برایر این نقشههای دشمنان هوشیار و آماده باشیم. راوند تداوم پیشرفت کشور را در گرو ثبات و امنیت دانست و از مسئولین خواست که با عادیسازی فضا و تمرکز بر خدمترسانی، مانع از ناامنی و بر هم خوردن ثبات اقتصادی شوند. وی بر آمادگی دفاعی حداکثری نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح ما باید طوری آماده باشند که اگر دشمن حمله کرد، ضربهای غیرقابل جبران دریافت کرده و پشیمان شود. امام جمعه دیشموک با اشاره به طرحهای دشمن برای ایجاد ناامنی داخلی، هدف دشمن را تحت تأثیر قرار دادن زندگی عادی مردم و ایجاد مشکلات اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن نظام دانست و افزود: ما باید اجازه ندهیم انسجام ملی و تابآوری اجتماعی مردم لطمه بخورد. حجت الاسلام راوند با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، به ویژه اقشار کمدرآمد جامعه گفت: گرانیها وجود دارد و مردم تحت فشار هستند، اما افزایش تقاضا در بازار نیز به گرانیها دامن میزند، امیدواریم با ثبات در بازار، مشکلات مردم کمتر شود. وی به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و به فضیلت زیارت این بانوی بزرگوار پرداخت و گفت: “امام صادق (ع) فرمودند هرکس او را زیارت کند، وارد بهشت میشود.