پخش زنده
امروز: -
عسل قرنهاست که بهعنوان یک داروی طبیعی شناخته میشود، اما امروز علم پزشکی هم بسیاری از خواص آن را تأیید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جالب است بدانید که ۳ درمان اساسی مشکلات بدن با عسل از نظر پزشکان شامل تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد گوارش و درمان سردی شدید بدن میشود. این سه مورد، مهمترین حوزههایی هستند که هم تجربههای طب سنتی و هم تحقیقات علمی بر آنها تأکید دارند.
پزشکان میگویند عسل فقط یک شیرینکننده طبیعی نیست، بلکه مجموعهای از مواد مغذی، آنزیمها و ترکیبات فعال بیولوژیکی است که میتواند تعادل بدن را بازگرداند. از رفع خستگی و ضعف گرفته تا پیشگیری از بیماریهای مزمن، عسل جایگاه ویژهای در درمانهای کمکی پیدا کرده است.
چرا عسل از دیرباز مورد توجه طبیبان و پزشکان قرار گرفته است؟
از گذشته تا امروز، عسل نهتنها یک ماده غذایی، بلکه یک داروی طبیعی ارزشمند شناخته شده است. طبیبان قدیم از آن برای درمان زخمها، تقویت بدن و حتی آرامسازی اعصاب استفاده میکردند. دلیل این توجه ویژه، ترکیبات بینظیری بود که در عسل وجود دارد و آن را به یک ماده شفابخش طبیعی تبدیل کرده است.
امروز با استفاده از تحقیقات علمی، تأیید میکنند که طب سنتی قرنها پیش بر آن تأکید داشت. ۳ درمان اساسی مشکلات بدن با عسل از نظر پزشکان فقط بخشی از کاربردهای این ماده است، چون عسل سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنزیمها و آنتیاکسیدانهایی است که بدن را در برابر بیماریها محافظت میکنند. ۳ درمان اساسی مشکلات بدن با عسل از نظر پزشکان عبارتند از :
تقویت سیستم ایمنی بدن با عسل
یکی از مهمترین موارد در ۳ درمان اساسی مشکلات بدن با عسل از نظر پزشکان، نقش عسل در تقویت سیستم ایمنی است. سیستم ایمنی وظیفه دارد از بدن در برابر ویروسها، باکتریها و عوامل بیماریزا محافظت کند. اگر این سیستم ضعیف شود، فرد دائماً دچار بیماریهای تکرارشونده مثل سرماخوردگی، عفونتها یا خستگی مزمن میشود. عسل به دلیل ترکیبات خاص خود، میتواند ایمنی بدن را به شکل طبیعی تقویت کند.
وجود آنتیاکسیدانها
عسل سرشار از آنتیاکسیدانهایی مثل فلاونوئیدها و پلیفنولها است. این ترکیبات رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند و از تخریب سلولها جلوگیری مینمایند. نتیجه این فرآیند، افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریها و کاهش التهابهای مزمن است.
تأثیر بر سلامت روده
ایمنی بدن به سلامت روده وابسته است، چون بیش از ۷۰٪ سلولهای ایمنی در دستگاه گوارش قرار دارند. عسل خاصیت پریبیوتیکی دارد و غذای باکتریهای مفید روده محسوب میشود. این ویژگی باعث میشود جمعیت باکتریهای مفید بیشتر شود و در نتیجه سیستم ایمنی قویتر عمل کند.
بهبود عملکرد گوارش با عسل
دومین مورد ، اثر شگفتانگیز عسل بر دستگاه گوارش است. بسیاری از مشکلات مثل نفخ، یبوست، دلدرد یا حتی رفلاکس معده ناشی از ضعف سیستم گوارشی و عدم تعادل در میکروفلور روده هستند. عسل بهعنوان یک ماده طبیعی و چندمنظوره میتواند در رفع این مشکلات نقش مؤثری ایفا کند.
خاصیت ملین طبیعی
عسل یک ملین ملایم است. مصرف روزانه آن، مخصوصاً همراه با آب ولرم، به حرکت طبیعی رودهها کمک میکند و یبوستهای خفیف را برطرف میسازد. این خاصیت باعث میشود که دفع راحتتر انجام شود و سموم در بدن تجمع پیدا نکنند.
اثر پریبیوتیکی
یکی از ویژگیهای مهم عسل، خاصیت پریبیوتیکی آن است. این یعنی عسل غذای باکتریهای مفید روده است و به رشد و فعالیت آنها کمک میکند. افزایش باکتریهای مفید مثل لاکتوباسیلوسها، تعادل میکروبی روده را برقرار کرده و جلوی مشکلاتی مثل نفخ و سوءهاضمه را میگیرد.
رفع سردی شدید بدن با عسل
سومین مورد از ۳ درمان اساسی مشکلات بدن با عسل از نظر پزشکان، رفع سردی شدید بدن است. در طب سنتی، «سردی بدن» یکی از دلایل اصلی ضعف انرژی، بیحوصلگی، مشکلات گوارشی و حتی کاهش میل جنسی معرفی شده است. در نگاه پزشکی مدرن هم، سردی بدن را میتوان به ضعف گردش خون، کاهش متابولیسم و کمبود انرژی سلولی مرتبط دانست. عسل با طبع گرم و خواص بینظیر خود میتواند یکی از بهترین درمانهای طبیعی برای مقابله با سردی بدن باشد.
گرمکردن معده و روده
یکی از مهمترین اثرات عسل، تقویت و گرمکردن دستگاه گوارش است. بسیاری از مشکلات ناشی از سردی بدن مثل یبوست، نفخ یا دلدرد، بهدلیل سردی معده اتفاق میافتند. مصرف عسل بهویژه با آب ولرم یا دمنوشهای گرم، این سردی را از بین میبرد و عملکرد گوارش را بهبود میدهد.
بهبود گردش خون
سردی بدن اغلب با سردی دستوپا و ضعف گردش خون همراه است. عسل با داشتن مواد معدنی مثل آهن و منیزیم، تولید گلبولهای قرمز را تقویت میکند و به اکسیژنرسانی بهتر به بافتها کمک مینماید. نتیجه این فرایند، احساس گرما، نشاط و انرژی بیشتر در بدن است.
عسلهای طبیعی را از کجا تهیه کنیم؟
وقتی صحبت از خواص درمانی عسل به میان میآید چه برای تقویت سیستم ایمنی، چه برای بهبود گوارش یا رفع سردی بدن، اولین شرط، اصل و طبیعی بودن عسل است. عسل تقلبی یا صنعتی نهتنها خاصیتی ندارد، بلکه میتواند به سلامت هم آسیب بزند. به همین دلیل شناخت منابع مطمئن برای خرید عسل اهمیت زیادی دارد.
در بسیاری از روستاها و مناطق کوهستانی، زنبورداران محلی عسل طبیعی و خام تولید میکنند. خرید مستقیم از این افراد میتواند گزینه خوبی باشد، اما نیاز به آشنایی یا اعتماد شخصی دارد. چون در این شیوه اغلب برگه آزمایش یا تضمین رسمی وجود ندارد. اگر دوست یا آشنای قابل اعتمادی در این حوزه دارید، عسلهای روستایی از کندوک میتوانند بسیار تازه و باکیفیت باشند.