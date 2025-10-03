به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این جشنواره که تا ۲۱ مهر ادامه دارد، با برگزاری بیش از ۳۷۰ برنامه فرهنگی و هنری در سطح شهر و رقابت بیش از ۳۰۰ اثر سینمایی و پویانمایی همراه است.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلم‌سازی نوجوانان و مشارکت داوران کودک و نوجوان از دیگر برنامه‌های این رویداد است.

آثار این جشنواره از ۱۲ تا ۱۶ مهر، در شهر اصفهان آغاز به کار کرد.

آثار سینمایی این جشنواره همزمان در ۱۸ استان به روی پرده خواهند رفت.

جشنواره امسال با شعار «هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند» در نظر دارد تا ودیعه هنر کهن اصفهان را به نسل‌های آینده منتقل کند.