پخش زنده
امروز: -
پیکر حاج مسعود خیراللهی پدر شهید حامد خیراللهی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور مردم و مسئولان در وادی رحمت تبریز تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاج مسعود خیراللهی امروز دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
شهید حامد خیراللهی از بسیجیان لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا بود که در حمله رژیم صهیونیستی در ۳۱ خرداد امسال به شهادت رسید.
آذربایجان شرقی در مجموع ۶۶ شهید گلگون کفن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان، تقدیم اسلام و میهن عزیزمان کرده است.