تشییع پیکر پدر شهید بسیجی حامد خیراللهی در تبریز

پیکر حاج مسعود خیراللهی پدر شهید حامد خیراللهی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور مردم و مسئولان در وادی رحمت تبریز تشییع و به خاک سپرده شد.