به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد از محصول باغ‌های گردو در گیلان برداشت شده است گفت: باغداران گیلانی از اواخر شهریور تاکنون، ۲ هزار و ۶۰۰ تن گردو به ارزش ۸۳۲ میلیارد تومان از باغ‌های خود برداشت کرده‌اند.

منوچهر پارسافر گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۶ هزار و ۵۰۰ تن گردوی محلی به ارزش ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان از باغ‌های استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه گیلان ۱۹ هزار و ۱۸۰ باغدار گردو دارد افزود: برداشت گردو در استان تا آبان ماه ادامه دارد.