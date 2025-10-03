پخش زنده
باغداران گیلانی تاکنون ۴۰ درصد ازمحصول باغهای گردو معادل ۲ هزار و ۶۰۰ تن را برداشت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد از محصول باغهای گردو در گیلان برداشت شده است گفت: باغداران گیلانی از اواخر شهریور تاکنون، ۲ هزار و ۶۰۰ تن گردو به ارزش ۸۳۲ میلیارد تومان از باغهای خود برداشت کردهاند.
منوچهر پارسافر گفت: پیش بینی میشود امسال ۶ هزار و ۵۰۰ تن گردوی محلی به ارزش ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان از باغهای استان برداشت شود.
وی با بیان اینکه گیلان ۱۹ هزار و ۱۸۰ باغدار گردو دارد افزود: برداشت گردو در استان تا آبان ماه ادامه دارد.