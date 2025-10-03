پخش زنده
طرح پیشفروش انواع قطعات سکه ضرب ۱۳۸۶ با سررسید ۳۰ دی ۱۴۰۴ سهشنبه هفته آینده برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در ادامه برنامههای بانک مرکزی برای افزایش عرضه انواع قطعات سکه در بازار و به منظور پاسخ به نیاز متقاضیان از روز شنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ پیش فروش انواع قطعات سکه با ضرب سال ۱۳۸۶ برای سررسید ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع میشود.
در همین خصوص برنامه ریزی شده است تا در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه متقاضیان نسبت به واریز وجه ریال و در روز سه شنبه نسبت به سفارش گذاری اقدام نمایند.
جزئیات واریز وجه ریال و نحوه سفارش گذاری توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام خواهد شد.