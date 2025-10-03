به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم پرسپولیس مقابل تیم گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال، یک _ یک مساوی کرد.

وحید هاشمیان پس از این دیدار، گفت: یکی از بازی‌های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته این بازی بود. موقعیت‌های بسیار خوب و شانس‌های بزرگی خلق کردیم. طبیعتاً تیم‌هایی که مقابل ما بازی می‌کنند بازی بسته‌ای انجام می‌دهند تا از اشتباهات و ضدحملات استفاده کنند. گلی هم که خوردیم روی یک اتفاق بود. شانس‌های بسیار خوبی داشتیم. باید از تمام بازیکنانم تشکر کنم، آنها با تمام وجود تلاش کردند. حتی بعد از گل نظم تیم را حفظ کردیم و توانستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: نکته مثبت بازی ما این بود که مصدومان تیم برگشتند. حتی تعویض‌های ما روی زمان‌هایی بود که پزشکان به ما داده بودند، یعنی بازیکنان ما هنوز به آمادگی صد درصدی نرسیدند، یا حتی یک نیمه بتوانند بازی کنند، ارونوف فقط ۱۰ دقیقه می‌توانست بازی کند. با این روند بزرگ‌ترین کاری که باید انجام دهیم گل زدن است. اگر گل بزنیم یا بازی خوبی ارائه کنیم، قطعاً روز‌های خوبی پیش روی ماست. از هواداران تشکر می‌کنم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. قطعاً خودمان هم از مساوی راضی نیستیم و در بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم.

وی درباره اعتراض هواداران به عملکرد پرسپولیس، گفت: تا روزی که اینجا هستم، برای بهتر کردن تیم تمام تلاشم را می‌کنم. مشخص است که تیم ما رشد خوبی داشته است و بازیکنان، بازی بسیار خوبی انجام دادند. اگر شانس‌های ما گل شوند بازی‌ها عوض خواهند شد. متأسفانه ما مقابل ملوان، فولاد و این بازی از فرصت‌ها استفاده نکردیم. سعی می‌کنیم از بازی بعد نتایج خیلی خوبی بگیریم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و باید به این جایگاه برگردیم.

هاشمیان درباره برنامه تیمش، افزود: ابتدا باید ببینیم تعداد ملی‌پوشان تیم‌مان چند نفر است. این خیلی می‌تواند نقش مهمی در برنامه ما داشته باشد. امیدواریم در این زمان کنعانی‌زادگان بهبودی پیدا کند. اوریه هم شاید بتواند از هفت، هشت روز دیگر کارش را شروع کند. امروز ارونوف حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌توانست بازی کند، همچنین صادقی و عمری. امیدوارم در این زمانی که داریم بازیکنان مصدوم را به شرایط خوب تیمی برسانیم. ما یک بازی دوستانه هم گذاشتیم تا بازیکنان به شرایط خوبی برسند. امیدواریم بازیکنان ملی‌پوش هم به سلامتی برگردند. قطعا توقع همه ما چیزی جز قهرمانی نیست. امروز بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند و لایق پیروزی بودیم. طبیعی است وقتی یک تیم بالا بازی می‌کند اگر از موقعیت‌ها استفاده نکند دچار ضدحمله می‌شود. امیدوارم بعد از فیفادی نتایجی در خور شأن باشگاه پرسپولیس داشته باشیم.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره استفاده از فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ، گفت: فرشاد احمدزاده کارت گرفته بود و امکان داشت کارت دوم را بگیرد. میلاد محمدی هم روند خوبی در چند هفته گذشته داشته است. بحث دیگر هم این است که تغییر تاکتیکی داشتیم. به این خاطر احمدزاده را تعویض کردیم تا کارت دوم را نگیرد و تیم هم هجومی‌تر بازی کند. خیلی‌ها در شرایط تمرینی ما نیستند. مثلاً خدابنده‌لو در پستی که ما می‌گوییم بازی کرده است. ما دیروز هم با کادر پزشکی گفتگو داشتیم. قطعاً برای تعویض باید خیلی چیز‌ها را مراعات کنیم. تعویض‌های ما به خاطر جلوگیری از دریافت کارت قرمز و هجومی کردن بود. هدف ما برد بود و دوست داشتیم تا دقیقه آخر حمله کنیم و به نظرم تعویض‌ها نتیجه داد. ما عمری و صادقیان را بعد از مدت‌ها توانستیم بازی دهیم. ارونوف امروز با میل خودش وارد زمین شد. اینها به خاطر مسائل پزشکی است.

وی افزود: اگر دقت کنید در صحنه‌ای که بیفوما توپ را داد، توپ از مقابل سه بازیکن ما رد شد و رفت. اگر این توپ‌ها گل می‌شد الان این بحث‌ها نمی‌شد. این پیشرفت خوبی است که ما علاوه بر اینکه از پشت محوطه گل می‌زنیم، به داخل محوطه هم می‌رویم. همانطور که گفتم جایگاه پرسپولیس صدر جدول است، اما امسال فشردگی بازی‌ها و بسته بودن تیم‌ها یک مقدار باعث شده خیلی از تیم‌ها در شرایط آرمانی نباشد، اما امروز به جرأت می‌گویم که یکی از بهترین بازی‌های‌مان را انجام دادیم. در فوتبال همیشه نتیجه تعیین کننده‌تر از این صحبت‌ها است. امیدوارم بعد از تعطیلات پیش رو بتوانیم یک روند درخشانی داشته باشیم.

هاشمیان گفت: امیدوارم از هفته بعد که خارج از خانه بازی داریم نتایج خوبی بگیریم. علی علیپور با چهار گل صدرنشین جدول گلزنان است. بازیکنان ما ضربه‌شان را می‌زنند و این دلیل نمی‌شود که ما مثلاً چهار مهاجم بگذاریم، سه گل می‌زنند. در مورد یارگیری همانطور که گفتم ما علیپور را داریم که خیلی خوب کار می‌کند و بازیکنان دیگر هم خودشان را به خوبی در موقعیت گل قرار می‌دهند. به نظرم خیلی از تیم‌ها از موقعیت‌ها و فرصت‌هایشان استفاده می‌کنند. بعضی وقت‌ها هم این اتفاق می‌افتد.

سرمربی تیم پرسپولیس افزود: ما هفته گذشته تمرینات هجومی و ضربه‌زنی به چارچوب را انجام دادیم و در این فرصت هم بیشتر تلاش می‌کنیم. ما بازی را فردا دو سه بار دیگر می‌بینیم و آنالیز می‌کنیم. بازی ای که من امروز دیدم به نظرم بازیکنان همه تلاش‌شان را کردند. زمانی که تیم‌های بزرگ گل می‌خورند دچار آشفتگی می‌شوند، ولی ما نظم‌مان را حفظ کردیم. مطمئنم بازیکنان داخل تیم می‌نشینند و از هم انتقاد می‌کنند و انتظارات‌شان را بالا می‌برند، ولی چیزی که من گفتم صادقانه بود و اگر غیر از این بود از آنها تشکر نمی‌کردم.

وی در مورد تشکرش از پیام نیازمند در آخر بازی، گفت: من در پایان بازی از همه بازیکنان تشکر می‌کنم. از دفاع‌مان خصوصاً پورعلی‌گنجی که دچار سرماخوردگی بود. ابرقویی هم از ناحیه کشاله پا گرفتگی داشت. سه چهار بازیکن ما فداکارانه بازی کردند. از همه آنها تشکر می‌کنم. از پیام نیازمند هم به خاطر اینکه هم بازیکن خوبی است و هم شخصیت خوبی دارد تشکر می‌کنم.