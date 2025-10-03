سرمربی تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران ۳۵ سال است که در رنکینگ اول جهان قرار دارد و برای مسابقات ناگویا نیز با هدف تکرار قهرمانی به میدان خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا رحیمی در حاشیه ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم والیبال نشسته ایران که در سالن یادگار امام خرم‌آباد برگزار شد، با ابراز امیدواری از عملکرد تیم در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، گفت: فعالیت‌های تیم از اسفند سال گذشته آغاز شده و با تلاش مستمر، انگیزه و امید آماده‌ایم برای قهرمانی بجنگیم.

وی با قدردانی از میزبانی لرستان، افزود: فضای تمرینی، امکانات و حمایت‌های محلی در خرم‌آباد بسیار مطلوب بوده و نقش مهمی در پیشرفت تیم ایفا کرده است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران در خصوص روند انتخاب ورزشکاران نیز گفت: در ابتدا ۲۴ نفر وارد چرخه اردو شدند و در مراحل مختلف ۴۵ نفر مرحله تست را گذرانده و به ۱۶ ورزشکار رسیده‌ایم که از استان لرستان نیز ورزشکارانی حضور دارند و امیدواریم بتوانند به ترکیب نهایی تیم اضافه شوند.

رحیمی با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت تیم، افزود: مسابقات اصلی آبان‌ماه سال آینده برگزار می‌شود و ما هر ماه اردو برگزار خواهیم کرد و تمرینات با شیب ملایم و هدفمند پیش می‌رود تا در زمان اعزام، به آمادگی ۸۰ تا ۹۰ درصد برسیم.