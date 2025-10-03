پخش زنده
مسابقات بوکس نونهالان استان، انتخابی المپیاد کشور با حضور ۱۲۰ مشتزن در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول برگزاری مسابقات بوکس نونهالان لرستان گفت: این مسابقات با هدف انتخاب برترینها برای حضور در المپیاد کشوری به مدت یک روز در خرم آباد برگزار شد که ۱۲۰ مشت زن از شهرهای مختلف استان حضور داشتند.
حجت اله اعتمادی افزود: این مسابقات به دستور وزارت ورزش برگزار شده و تیمهای منتخب ۲۷ مهرماه در استان مرکزی به رقابت خواهند پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت این مسابقات گفت: به دنبال شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در این رشته ورزشی هستیم و امیدواریم با برگزاری این مسابقات، بهترینها را برای نمایندگی استان لرستان در المپیاد کشور انتخاب کنیم.